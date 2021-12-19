Ulusal AFAD Akredite Ekipler Tatbikatına Kayseri'den 22 gönüllü personel yola çıktı

Tekirdağ'da yapılacak olan Ulusal AFAD Akredite Ekipler Koordinasyon Tatbikatına katılmak üzere Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği'nden 22 gönüllü arama kurtarma personeli yola çıktı.

Tekirdağ’da yapılacak olan Ulusal AFAD Akredite Ekipler Koordinasyon Tatbikatına katılmak üzere Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği’nden 22 gönüllü arama kurtarma personeli yola çıktı.

Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Tekirdağ’da yapılacak olan ve gerçeğe yakın parkurlarda gerçekleşecek eğitimlerin olacağı Ulusal AFAD Akredite Ekipler Koordinasyon Tatbikatı için 22 gönüllü arama kurtarma personeli ile akşam saatlerinde yola çıktı.

Tatbikatın 35 saat süreceğini söyleyen Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, “Ülkemiz deprem kuşağında olması nedeniyle herhangi bir yerlerde deprem olmaktadır. Olabilecek büyük bir deprem durumunda ekiplerin her türlü hava şartlarında gerçeğe yakın parkurlarda aktif eğitimleri alması sağlanmaktadır. 35 saat kesintisiz sürecek bu tatbikat tüm gönüllülerin emekleri ile yapılacak olup Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği pazar günü öğle saatlerinde bölgeden ayrılıp Kayseri dönecekler” dedi.