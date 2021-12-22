Ülkü Ocakları Sarıkamış Şehitleri'ni andı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Sarıkamış Anma Yürüyüşü düzenlendi.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 14:20
Ülkü Ocakları Sarıkamış Şehitleri'ni andı
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Sarıkamış Anma Yürüyüşü düzenlendi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Sarıkamış Anma Yürüyüşü düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi önünde başlayan Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Yürüyüşü Kartal Şehitliği’ne kadar devam etti. Burada açıklama yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik; "Bugün; 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgalinden kurtarılmak istenen topraklarımız için verilen şanlı ama bir o kadar da hüzünlü bir günün 107. yıldönümündeyiz. Sarıkamış; bizler için her zaman gurur, onur ile yad edilmesi gereken bir gün olarak bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli dönemleri sırasında Sarıkamış işgal edilmiş, yurdun 5 ayrı cephede şanlı Türk askeri onurlu, gururlu ve müthiş bir kararlılıkla mücadele içerisine girmiştir. Bu mücadele sırasında yaklaşık 90 bin şehidimiz söz konusudur. ehiterimizin soğuk hava koşulları ve dönem içerisinde yaşanan çatışmalar sırasında hakkın rahmetine kavuştuğu herkes tarafından malumdur. Bizler; Türk Milleti’nin tarihi boyunca kahramanlıklarına kahramanlık ekleyerek bu günlere geldiğinin şuuruyla Türk gençler olarak ecdadının şanına yakışır şekilde bundan sonraki hayatımızı yönlendireceğimize söz veriyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından şehitler için dua edilirken, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

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