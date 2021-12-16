Haberler / Gündem / Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur PAYLAŞ 16.12.2021 17:31 Güncelleme: 16.12.2021 20:01 Kurumsal Haber Etiketler # ibrahim özdemir # mhp HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek Yaralı atmaca tedavi altına alındı Kayseri JASAT'tan suça geçit yok Pancar avans fiyatı 720 tl/ton Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu Çok Okunanlar 1 MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir 2 Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım 3 MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI 4 Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret 5 Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım 6 Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Cuma Hutbesinde yabancı kültürleri bilinçsizce taklit ve piyango zemmedildi Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi! DAHA FAZLA Hızlı tren müjdesini verdi Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK' Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'