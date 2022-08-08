Tuzla-Palas Gölü'nde kuraklık
Kayseri'nin Bünyan ve Sarıoğlan ilçe sınırlarında yer alan Tuzla-Palas Gölü, yağışların azalması ve buharlaşmanın artmasıyla suyun çekildiği kısımlarda tuz tabakaları oluştu.
- 08.08.2022 09:57
- Güncelleme: 08.08.2022 09:57
Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri sınırında yer alan, Tuzla-Palas Gölü'nde Haziran-Ekim döneminde yağışların azalması ve buharlaşmanın artmasıyla alanı daraldığı için suyun çekildiği kısımlarda 10-15 santimetre kalınlığında tuz tabakası oluştu.
1ha
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