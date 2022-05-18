TÜSEB heyetinden ERÜ'ye ziyaret

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri Erciyes Üniversitesi'ni (ERÜ) ziyaret etti.

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  • 18.05.2022 10:22
  • Güncelleme: 18.05.2022 10:25
TÜSEB heyetinden ERÜ'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri Erciyes Üniversitesi’ni (ERÜ) ziyaret etti.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve beraberinde TÜSEB Başkan Yardımcısı ve TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, TÜSEB Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Burcu Yücel, TÜSEB Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Songül Varlı, TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt ve TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sevda Şenel TÜSEB ile ERÜ arasında bilimsel ve teknik konularda olabilecek işbirliklerini geliştirmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve beraberindeki heyet ERÜ ziyaretinde ilk olarak ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti. ERÜ ve TÜSEB arasında hayata geçirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından TÜSEB Heyeti Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç eşliğinde Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında merkez müdürlerinden bilgiler aldı.

TÜSEB Heyeti ERÜ temasları çerçevesinde ise son ziyaretlerini Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gerçekleştirdi.

Burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile görüşen heyet ERÜ tarafından TÜSEB desteği ile covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC ve çalışmaları devam eden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına yönelik geliştirilen aşı hakkında bilgiler aldı.

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İHA

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