Turkovac, Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli korona virüs aşısı Turkovac'ın Çin'de üretilen Sinovac aşısına göre 2,5 kat daha etkili olduğunu söyledi.

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  • 17.04.2022 11:46
  • Güncelleme: 17.04.2022 12:11
Turkovac, Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın Çin’de üretilen Sinovac aşısına göre 2,5 kat daha etkili olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi’nde Covid-19 salgınına karşı üretilen yerli aşı Turkovac’ın Çin’de üretilen Sinovac aşısından 2,5 kat daha etkili olduğu açıklandı. Katıldığı bir programda Erciyes Üniversitesi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sıfırdan başlanan bir aşıyı 18 ay gibi kısa bir sürede bitirdiklerini kaydederek, "Turkovac aşısının Sınovac’tan 2,5 kat daha etkili olduğu, Faz 3 çalışmasında Hacettepe Üniversitesi’nce açıklandı. Hastalanma veya hastaneye yatış oranı Sinovac’ta 46 hasta iken, Turkovac’ta 20 hasta denildi. Hiçbir aşının Faz-3 çalışmaları bitmedi, devam ediyor. Buradaki tek sıkıntı şu oldu; herkes aşılandı, herkes hastalık geçirdi. Biz de kıl payı yetiştik, biraz daha geç kalsaydık Faz-3’te bu kadar gönüllü bulamayabilirdik. Olabilecek en iyi zamanda bir aşıyı sıfırdan başlayıp 18 ayda bitirmek müthiş bir şey. Normalde 4-5 yıldan önce yeni bir aşıyı ortaya koyamazsınız" dedi.

Aşı merkezinin hizmete girmesiyle binlerce aşı üretebileceklerinin de altını çizen Çalış, "Turkovac aşısından daha önemli, biz bunu yapabileceğimizi, ileride olabilecek başka türlü şeylerde tecrübemizi, yetkinliğimizi ortaya koymuş olduk. Aşı merkezimiz biterse binlerce doz aşı üretebileceğiz. Ama milyonlarca doz üretemeyeceğiz. Üniversitelerin görevi de budur, preklinik çalışmaları yapmak, ticari aşamasında üniversitenin haklarını koruyacak şekilde devlet ya da bir şirketle anlaşıp ticari kısmını devretmek" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Türkiye’de ilk 5, dünyada ilk 500"

Erciyes Üniversitesi olarak Türkiye’de ilk 5, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına girmeyi hedeflediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Erciyes süper ligde, inşallah şampiyonlar ligi hedefimiz var. O da Türkiye’de ilk 5, dünyada ilk 500. O da hayal değil, belki zaman alacak ama onu da başaracağız inşallah. Türkiye’de şu anda 8. sıradayız araştırma üniversiteleri içerisinde. Hedefimiz ilk 5, ilk 3 çok zor. O yüzden çok çalışmamız lazım. Kısa vadede olmaz ama orta veya uzun vadede olur. Coğrafi dezavantajımıza rağmen 8. sıradayız. İyi bir akademisyen İstanbul veya Ankara’yı tercih ediyor. Fabrikalar, büyük şirketler İstanbul’a yakın bölgelerde. Üniversitelerin gelişebilmesi için üniversite-sanayi işbirliği çok önemli. Biz sadece Kayseri’deki sanayicilerle işbirliği yapabiliyoruz. Buna rağmen dünyada ilk 500, Türkiye’de 5’i zorlayacağız. Hayalimiz bu" diye konuştu.

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İHA

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