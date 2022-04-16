Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Sivas'ın ev sahipliğinde 'Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası' 320 sporcunun katılımı ile başladı.

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  • 16.04.2022 15:41
  • Güncelleme: 16.04.2022 15:41
Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Sivas'ta başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın ev sahipliğinde “Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası” 320 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu’nda start alan heyecan dolu şampiyonaya 55 ilden 320 sporcu katılım sağlıyor.

Bu kapsamda bugün başlayan şampiyonanın seremonisi Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Aytaç Keklik, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Vekili Oktay Durmaz, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

“Herkese başarılar diliyorum”

Daha sonra konuşma yapan Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyerek, “Sivas’ta sporcuları ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Sivasspor ve genç dostu bir şehirdir. Bu anlamda son günlerde önemli turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Spor müsabakalarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şampiyonaya katılan herkese başarılar diliyor ve derece yapanları da tebrik ediyorum. Sakatlıksız bir şampiyona geçmesini diliyorum” dedi.

Heyecan dolu şampiyona 18 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

İHA

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