Türkiye Eskrim Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Sivas'ta başlayan Eskrim U10-U12-U14 Epe Flöre Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, açılış seremonisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

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  • 30.06.2022 10:52
  • Güncelleme: 30.06.2022 10:52
Türkiye Eskrim Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta başlayan Eskrim U10-U12-U14 Epe Flöre Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, açılış seremonisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Eskrim U10-U12-U14 Epe Flöre Türkiye Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu’nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 37 ilden bin 404 sporcu katılım sağlıyor. Bu kapsamda pazartesi günü başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Tunç: “Binlerce sporcuyu ilimizde ağırladık”

Açılış seremonisinde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. Tunç, “İlimizde birçok sportif müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl peş peşe düzenlemiş olduğumuz farklı organizasyonlarda binlerce sporcuyu ilimizde ağırladık. İlimizde eskrim şöleni devam ediyor. Şampiyonalar ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilimize gelen tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Turnuvanın kazasız belasız tamamlanması en büyük temennimiz” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’e, eskrim kılıcı takdim etti. Daha sonra Vali Yılmaz Şimşek, bir sporcu ile eskrim müsabakası yaptı.

İHA

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