Türkiye'de rekor artış

Türkiye'de salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı açıklandı. Kayseride de son 2 haftadır vakalar artış eğilimindeydi. 

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  • 27.01.2022 22:00
  • Güncelleme: 27.01.2022 22:02
Türkiye'de rekor artış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük covid-19 verileri açıklandı. Verilere göre Türkiye'de son 24 saatte yapılan 424 bin 164 testte 82 bin 180 vaka tespit edildi. 174 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 225 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı açıklandı. Ülke geneli 100 bin kişide haftalık vaka sayısı da salgının başından itibaren en yüksek seviyeye ulaştı.

Kayseri’de de son haftalarda vaka sayısı üst üste artış eğilimindeydi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık tabloya göre Kayseri'de vaka oranı bir önceki haftaya göre artışla geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 98,42 olan vaka sayısı bu hafta 192,83 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki yükseliş farkı 94,41 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Kovid- 19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli" ifadelerini kullandı.

BGC

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