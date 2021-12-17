Türkiye'de 185 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğinde Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 16:04
Türkiye'de 185 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğinde Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğinde "Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

NEVÜ ve Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde, NEVÜ’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Nevşehir Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Grup Başkanı İl Göç Uzmanı Fatma Deveci, İkamet Birim Sorumlusu İl Göç Uzmanı Tolga Uslu, NEVÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tahiroğlu, NEVÜ TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) müdürü Öğr. Gör. Dr. Ramazan Şimşek ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Dilek Kocayanak ve yabancı uyruklu öğrenciler katıldı. Toplantıda konuşan Nevşehir Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Grup Başkanı İl Göç Uzmanı Fatma Deveci, Türkiye’nin 192 milletten 5 milyon öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirtirken, uyum iletişim çalışma kapsamıyla ilgili de bilgi verdi. Deveci, “Temel hedefimiz, ülkemize gelen yabancı uyruklu bireylerin ülkenin tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere erişebilmek için üçüncü kişiler olmadan bilgi ve becerileri kazanması” dedi.

Etkinlikler kapsamında kullanılan uyum kelimesinin de entegrasyondan farklı olduğuna dikkat çeken Deveci, entegrasyonda, ülkeye gelen yabancının toplumun bir parçası olarak, ev sahibi toplumun kültürel ve ekonomik özelliklerini zorla benimsetme, uyumda ise hem yabancı hem de ev sahibi toplumun kültür alışverişinde bulunmasını ifade eden entegrasyondan farklı olarak gönüllülük esaslı politikanın var olduğunu kaydetti.

Uluslararası öğrencilerin varlığının neden gerekli olduğuna da değinen Deveci, üniversitelerde yer alan akademisyen sayılarına bakıldığında son on yılda uluslararası öğrenci sayısında yüzde 75 oranında artış gerçekleştiğini, öğrenci sayısının 2020 yılında 185 bin olduğunu, bunların 94 bininin ise ikamet izinli yabancılardan oluşarak 91 bininin uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancılardan oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Bilgilendirme toplantısında, Nevşehir Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Birim Sorumlusu Çalışma Grup Başkanı Tolga Uslu da öğrenci ve akademisyenlere öğrenci ikamet izni ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı

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