Türk Müziği Korosu ilgi gördü

Yozgat Belediyesi Türk Müziği Korosu Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde muhteşem bir konser verdi. Konsere Yozgatlı vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

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  • 27.06.2022 13:39
  • Güncelleme: 27.06.2022 13:39
Türk Müziği Korosu ilgi gördü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Belediyesi Türk Müziği Korosu Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi. Konsere Yozgatlı vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Konser öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Celal Köse, “Türk Sanat Müziği Koromuz başta Mustafa Koç olmak üzere değerli saz ustalarımız ve hepsi birbirinden değerli ağabeylerimizin dostlarımızın hanım kardeşlerimizin olduğu bir topluluk bu topluluğa bugün vermiş olduğu müzik ziyafetinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha öncesi bundan bir buçuk ay öncesi Kültür Sanat Müdürlüğümüzde bu organizasyonu yapmıştık ama orası dar bir salondu şuanda tadilat yaptırdık. Yozgat Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi sanatsal faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi devam edecek. Türk sanat müziği koromuz uzun bir pandemi döneminde ara vermişti. Nasip olursa Türk Halk Müziği korumuzu da faaliyete geçireceğiz. Hem öğrencilerimize yaptığımız katkılar hem burada bulunan değerli kardeşlerimiz, şair ve yazarlardan oluşan grupları burada izlesinler diye ayın 5’inde de Hayati İnanç bey burada konferans verecek daha sonra Mete Yarar, Ayşe Kübra Tongar ile sanatsal faaliyetlerimiz ve diğer sosyal faaliyetlerimize devam etmiş olacak. Özellikle bu gecede bizleri yalnız bırakmayan değerli kardeşlerimize sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA

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