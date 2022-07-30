Türk-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 6 bin 840 lira olarak açıkladı

Türk-İş temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Türk-İş'in yayınladığı verilere göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 6 bin 840 lira oldu. 

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  • 30.07.2022 16:47
  • Güncelleme: 30.07.2022 16:47
Türk-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 6 bin 840 lira olarak açıkladı

Türk-İş' her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Temmuz ayı 2022 sonuçlarını açıklandı. Türk-İş dört kişilik bir aile üzerinden geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirleyen temmuz ayı açlık sınırını açıkladı. Böylelikle  ‘açlık sınırı’ 6 bin 840 lira olarak kaydedildi. Bu verilere göre açlık sınırı, asgari ücretin 3 bin 340 lira üzerine yükseldi.
Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırını’ ise 22 bin 280 lira olarak hesaplandı.
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8 bin 930 lira olarak belirlendi.

1ha

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