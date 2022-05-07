Türk Dünyası bu gösteride buluştu

Talas Belediyesi 'Bahar Etkinlikleri' çerçevesinde muhteşem bir geceye daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun sahne aldığı organizasyonda yöresel ezgiler seslendirilirken Türk dünyasına özgü figürlerle danslar ve halk oyunları sergilendi.

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  • 07.05.2022 13:18
  • Güncelleme: 07.05.2022 18:12
Türk Dünyası bu gösteride buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ‘Bahar Etkinlikleri’ çerçevesinde muhteşem bir geceye daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun sahne aldığı organizasyonda yöresel ezgiler seslendirilirken Türk dünyasına özgü figürlerle danslar ve halk oyunları sergilendi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe vatandaşların ilgisi büyük oldu. Etkinlikte, Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu üyesi sanatçılar Türki Cumhuriyetlerden ve Anadolu’dan birçok seçkin eseri geceye katılanlarla buluşturdu. Türk dünyasından yöresel dans ve oyunların da sergilendiği etkinlikte Anadolu’ya özgü halay ve horon da sahnelendi.

Gecede Kazakistanlı sanatçı Şemsigül Cagıpova tarafından söylenen Kazakca eserler de izleyenlerden büyük beğeni topladı.

“BU KONSER BİR ÇOK GÜZELLİĞİ TAŞLANDIRDI”

Etkinliğin sonunda sanatçılara çiçek takdim etmek üzere sahneye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, baharla birlikte birçok farklı güzelliği bir arada yaşadıklarını belirterek, “Önce Nevruz, ardından Ramazan, Ramazan Bayramı, 3 Mayıs Türkçülük Günü ve bugün Hıdırellez. Bütün güzellikleri birlikte yaşadık ve bu konser de hepsini taçlandırmış oldu. Çok teşekkür ederim.” dedi.

"BÖYLESİNE ÇALIŞKAN VE VATANPERVER BİR BAŞKANINIZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLISINIZ”

Programı sunan Saim Bilen de Başkan Yalçın’ın vatanperver bir gayretle güzel işlere imza attığını dile getirerek şunları söyledi: “Atatürk’ün bir sözü var hepimiz biliriz: ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.’ Böylesine liyakatli, hamiyetli, çalışkan, nitelikli ve vatanperver bir başkanınız olduğu için çok şanslısınız. Tebrik ediyorum.”

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İHA

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