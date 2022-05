Turgutreis Mahallesinde yenileme çalışmaları sürüyor

Çalışmalar kapsamında, altyapı, çevre düzenleme ve otopark düzenlemelerin yapılacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak birimlerimizle her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevsim itibariyle saha çalışmalarına ağırlık verdiğimiz hizmetlerle bölgemizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, Turgutreis Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Yol yenileme kapsamında altyapı, otopark ve çevre düzenleme gibi çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocasinan’ımızın her bir noktasında yeni şantiyeler açmaya devam ediyoruz. Kocasinan’ımızın yüzölçümü olarak merkezdeki en büyük ilçe olmasından dolayı her bir bölgede belediyenin yapması gereken çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşturabilmektir. Bu noktada hemşerilerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirirken yeni talepleri de dikkate alarak daha güzel bir Kocasinan’ı inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Turgutreis Mahalle muhtarı ve vatandaşlar da Başkan Çolakbayrakdar’a mahallelerinde gerçekleşen çalışmalar için teşekkür etti. Çolakbayrakdar, Turgutreis mahallesinin ardından Yenişehir mahallesinde de yenileme çalışmalarını incelemek üzere ziyarette bulundu.