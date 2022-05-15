Turgutreis Mahallesinde yenileme çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesinde yenileme çalışmaları devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 15.05.2022 13:44
  • Güncelleme: 15.05.2022 13:44
Turgutreis Mahallesinde yenileme çalışmaları sürüyor

Çalışmalar kapsamında, altyapı, çevre düzenleme ve otopark düzenlemelerin yapılacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak birimlerimizle her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevsim itibariyle saha çalışmalarına ağırlık verdiğimiz hizmetlerle bölgemizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, Turgutreis Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Yol yenileme kapsamında altyapı, otopark ve çevre düzenleme gibi çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocasinan’ımızın her bir noktasında yeni şantiyeler açmaya devam ediyoruz. Kocasinan’ımızın yüzölçümü olarak merkezdeki en büyük ilçe olmasından dolayı her bir bölgede belediyenin yapması gereken çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşturabilmektir. Bu noktada hemşerilerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirirken yeni talepleri de dikkate alarak daha güzel bir Kocasinan’ı inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Turgutreis Mahalle muhtarı ve vatandaşlar da Başkan Çolakbayrakdar’a mahallelerinde gerçekleşen çalışmalar için teşekkür etti. Çolakbayrakdar, Turgutreis mahallesinin ardından Yenişehir mahallesinde de yenileme çalışmalarını incelemek üzere ziyarette bulundu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Berna Gözbaşı: Bazı işadamlarımız final maçı için otobüs pazarlığı yapıyor

Berna Gözbaşı: Bazı işadamlarımız final maçı için otobüs pazarlığı yapıyor

Talas'ta trafik magandaları terör estirdi

Talas’ta trafik magandaları terör estirdi

Glokom sincice ilerleyip körlüğe yol açabiliyor

Glokom sincice ilerleyip körlüğe yol açabiliyor

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için STK temsilcileri ile görüştü

Başkan Büyükkılıç hemşire ve ebelerle buluştu

Başkan Büyükkılıç hemşire ve ebelerle buluştu

Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

5
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

6
Kayseri'de itikafa girilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köy okulları yeniden açılabilecek

Köy okulları yeniden açılabilecek

Dernek Başkanı Ömer Yazıcı: 'Veren el ile alan el arasındaki görevi üstleniyoruz'

Dernek Başkanı Ömer Yazıcı: “Veren el ile alan el arasındaki görevi üstleniyoruz”

DAHA FAZLA
Turgutreis Mahallesinde yenileme çalışmaları sürüyor

Turgutreis Mahallesinde yenileme çalışmaları sürüyor

Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı

Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı

Avrupalı bilim adamları Kayseri'ye hayran kaldı

Avrupalı bilim adamları Kayseri'ye hayran kaldı

Serbest Bölge yeni proje ve yatırımlarla gelişiyor

Serbest Bölge yeni proje ve yatırımlarla gelişiyor

'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi

'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi