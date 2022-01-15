Tramvay ve otobüs araçlarıyla 86 milyon yolcu taşındı

Bir yılda toplam 86 milyon 913 bin 388 de yolcu taşındı. Sadece otobüs araçları ile 59 milyon 600 bin yolcu taşınırken otobüslerdeki dezenfeksiyon işlem sayısı ise 1 yılda 93 bine ulaştı.

Tramvay ve otobüs araçları ile yapılan toplu ulaşım hizmetleri hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem ulaşımdaki konforu artırmak amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Çevreci ulaşıma da önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, kullanılan enerji türüyle çevreci, taşıdığı yolcu kapasitesiyle etkin, kullandığı teknoloji ile fonksiyonel, sürdürülebilir ve güvenilir bir toplu taşımayı Kayseri’de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında toplu taşıma araçlarıyla 100 milyona yaklaşan yolcu sayısına işaret ederek; “Ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için gayretlerini sürdürüyoruz. Amacımız kalıcı, sağlıklı, şehrimizin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmaktır. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, ‘KBBTRAFİK’ adlı cep telefonu uygulaması ile Kayseri’deki merkez ve kırsal bütün ulaşım dâhilindeki durak ile toplu ulaşım araçlarının bilgisini cep telefonlarına sığdırdı” diye konuştu.