Trabzonspor kalecisi Çakır, Kayserispor taraftarını eleştirdi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Yukatel Kayserispor, rakibi Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır Kayserispor'u tebrik ederken, taraftarını ise eleştirdi.

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  • 11.05.2022 11:34
  • Güncelleme: 11.05.2022 11:34
Trabzonspor kalecisi Çakır, Kayserispor taraftarını eleştirdi

Sarı kırmızılı taraftarın sahaya yabancı madde atmasını “Bunları unutmayın” diyerek kendi taraftarlarına şikayet etti.

Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçı 4-2 kazanan sarı kırmızılı ekip, finale yükselen taraf oldu. Maç sırasında Kayserispor taraftarının sahaya yabancı madde atması ise, maç sonrası da gündem oldu. 

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor taraftarını eleştirdi. Finale yükseldiği için Kayserispor takımını tebrik eden Çakır, “Sadece takımını tebrik ediyorum. Taraftar ise maçın başından beri ellerine geçen her şeyi bize fırlattı. Buraya şampiyon takım geldi. Saygı bekliyoruz. Bizim için kardeş takım olarak görüyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Bizim taraftarımız onlar şehre geldiğinde iyi karşıladı. Taraftarımıza çağırıyorum bunları unutmaz. Birde biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Taraftarlarımıza sesleniyorum, bu yaşananları unutmasınlar. Ama bugün onlar yüzlerini gösterdi. Bu yapılanları sakın unutmasınlar” diye konuştu.

1ha

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