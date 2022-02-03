Töre Cinayeti' davasında karar bozuldu

28 Eylül 2020'de Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Atabek Sokak'ta meydana gelen olayda Özkan Sade, iddiaya göre; eşini kaçıran amcasının oğlu Harun Sade ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, otomobille kaçmaya çalıştı. Özkan Sade ise babası Abdülhamid, amcası Mülazım ve kuzeni Adil Sade ile birlikte başka bir otomobille Harun Sade'nin arkasından gitti. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobili kullanan Özkan Sade, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin kullandığı otomobilin önünü kesmek isterken 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 2 otomobil de yanmaya başlarken, araçlardan inen Özkan Sade ile Harun Sade arasındaki kavga çıktı. Özkan Sade, kavga sırasında yanında getirdiği pompalı tüfekle Harun Sade'ye ateş etti. Harun Sade olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınarak tutuklanan Özkan Sade ile babası Abdülhamid, amcası Mülazım ile kuzeni Adil Sade hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın geçen yıl 8 Mart’ta görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların eyleminin tasarlama olmadığına hükmederek, 'kasten öldürme' suçundan Abdülhamid, Mülazım ve Adil Sade'nin, müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Özkan Sade'nin cezasında 'tahrik' indirimi uygulanmasına hükmederek, cezayı 18 yıla düşürdü ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık ve müşteki avukatları yerel mahkemenin kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı esastan red ederek, bozulmasına karar verdi ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi, olayda ‘töre saikinin’ olup olmadığının araştırılmasını isteyerek, hüküm kurulmasını istedi.

DOSYA TEKRAR AÇILDI

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde, dün yeniden yargılanmaya başlayan sanıklar duruşmada hazır bulundu. Mağdur taraf yakınları ise davaya katılmadı. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına, mağdur tarafın ise bir sonraki duruşma hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.