Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetin ve erken yaştaki evliliklerin önlenmesi amacıyla yetişkinlere yönelik toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık eğitimleri düzenlendi.

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  • Güncelleme: 15.12.2021 16:35
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi devam ediyor
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetin ve erken yaştaki evliliklerin önlenmesi amacıyla yetişkinlere yönelik toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık eğitimleri düzenlendi.
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Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetin ve erken yaştaki evliliklerin önlenmesi amacıyla yetişkinlere yönelik toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Paşakonağı yanında bulunan ve bir süre önce hizmete giren Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasındaki Aile Danışma Merkezi’nde düzenlenen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi’ne kadın ve erkek 18 yaş üstü dileyen tüm yetişkinler katılabiliyor. Aile Danışma Merkezi’nde görevli Psikolog İlayda Altun İçen tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmalarında drama etkinlikleri yapılıyor. Toplumsal cinsiyet rollerinin hem kadın hem de erkek üzerinde oluşturduğu baskıyı azaltmak amacıyla yapılan etkinlikler ile birlikte kadına yönelik şiddetin ve erken yaştaki evliliklerin önlenmesi hedefleniyor. Nevşehirli kadınların ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencilerinin gönüllü katılımıyla yapılan atölye çalışmasında ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri ve şiddet türleri hakkında farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Eğitim düzeyi, sosyal, kültürel, ekonomik, entelektüel açıdan farklı grupları bir araya getiren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi ile bireyleri farklı bakış açılarını tanımalarına fırsat sağlanırken, katılımcıların yaşadıkları şehrin kültürünü, aile yaşantısını, cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını, aile içi şiddet örüntülerini ve grup içerisindeki davranış biçimlerini gözlemlemelerine de olanak tanınıyor.

İhlas Haber Ajansı

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