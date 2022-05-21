Tomarzalı öğrencilere 'sinema' morali

Tomarza ilçesinde Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencileri, moral olması amacıyla sinemaya götürüldü.

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  • 21.05.2022 13:35
  • Güncelleme: 21.05.2022 17:01
Tomarzalı öğrencilere 'sinema' morali
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza ilçesinde Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencileri, moral olması amacıyla sinemaya götürüldü.

Tomarza Kaymakamlığı ile Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen proje çerçevesinde LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ve YKS’ye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri başta olmak üzere yaklaşık bine yakın öğrencilere moral vermek vermek için anneleri ile birlikte vizyonda olan "Bir Düş Gördüm" filmine götürüldü. Filmi izleyen öğrenci ve anneler, daha sonra yeniden ilçeye döndü. Proje çerçevesinde 1 hafta boyunca diğer öğrencilerin de sinemaya getirileceği belirtildi.

Öğrenciler, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve yetkililere teşekkür etti.

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İHA

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