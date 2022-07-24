Tomarza'da 2022 yılı hububat hasadı başladı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte olgunlaşan hububat ürünleri için hasat zamanı başladı.

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  • 24.07.2022 09:52
  • Güncelleme: 24.07.2022 11:41
Tomarza'da 2022 yılı hububat hasadı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte olgunlaşan hububat ürünleri için hasat zamanı başladı.

Tomarza İlçesinde her yıl Temmuz ayı içerisinde; buğday, arpa ve çavdar hasat zamanı yapılıyor. 2022 yılı Temmuz ayına girilmesi ile birlikte biçerdöverler, ilçenin dört bir yanında bulunan buğday, arpa ve çavdar ekili arazileri biçmeye başladı. Yıl içerisinde ilçede 160 bin dekar araziye buğday, 130 bin dekar araziye arpa ve 9 bin dekar araziye ise çavdar ekimi yapıldı. İlçe çiftçileri; "Tomarza’mızda 2022 yılı hasat zamanı başlamıştır. Kıraç arazilerimizin hasadını tamamlayıp sulu arazilerimizde hasat zamanına gireceğiz. Yıl içerisinde kış aylarımızda ve bahar aylarında çok güzel yağış olması nedeniyle bu sene Allah’a şükürler olsun ki mahsullerimiz çok güzel, verimli geçiyor. Bu sene kıraç arazilerden 1 dekara 130 kilo hasat elde ederken sulu arazilerden ise 1 dekara ise 600-700 kilo elde ettik. Hasat zamanı başlaması ile birlikte hem çiftçilerimizi hem de vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum. Yangına sebebiyet verecek hiçbir şeyi araziye veya yollara atmasınlar. Bu yüzde Tomarzalı kardeşlerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

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İHA

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