THK filosunu Toyota Plaza Aksoy'dan güçlendirdi

Türk Hava Kurumu (THK), filosunu Kayseri’de bulunan Toyota Plaza Aksoy’dan aldığı arazi şartlarına uygun Toyota Hılux HıCruiser ile güçlendirdi.

Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık Kapadokya Bölgesinde kullanılmak üzere Toyota Plaza Aksoy’dan aldığı Toyota Hılux HıCruiser ile yeniledi. THY arazi şartlarına uygun araçlar ile; Kapadokya bölgesinde daha iyi şartlarda hizmet vermeye devam edecek.