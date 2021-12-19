TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Ergene Velimeşespor'u 3-1 yendi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 19.12.2021 15:54
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Ergene Velimeşespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Ergene Velimeşespor'u 3-1 yendi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Ergene Velimeşespor’u 3-1 yendi.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Can Cengiz xx, Sinan Ertinğü xx, Anıl Küçükkaraca xx

Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xxx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx, Alpay Koçaklı xxx (Muhammed Furkan Işık dk. 84 ?), Timur Kosovalı xxx, Sinan Özkan xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 60 x), Doğancan Kılıç xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Abdullah Topkara xx (Yücel Candemir dk. 76 x), Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xx

Ergene Velimeşespor: Emre Güler xx, Emrah Taysı xx, İbrahim Fatih Dilek xx, Oğuzhan Akgün xx (Emre Yıldız dk. 88 ?), Burak Can Alakuş xx, Furkan Külekçi xx (Yakup Alkan dk. 46 x), Doğukan Efe xx (Gökay İravul dk. 64 x), Savaş Polat xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Burhan Arman xx (İsmail Düzgün dk. 78 x), Eser Akbaş xx

Goller: Alpay Koçaklı (dk. 12), Timur Kosovalı (dk. 33 ve 86) (Sivas Belediyespor), İsmail Düzgün (dk. 80) (Ergene Velimeşespor)

Sarı kartlar: İlhami Siraçhan Nas, Timur Kosovalı, Muhammet Furkan Işık (Sivas Belediyespor), Furkan Külekçi, Oğuzhan Akgün, Doğukan Efe, Oğuzhan Yazıcı (Ergene Velimeşespor)

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erol Bulut: 'Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik'

Erol Bulut: 'Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik'

Hikmet Karaman: 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi'

Hikmet Karaman: 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi'

DAHA FAZLA
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı

4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı

Sarıoğlan İlçesi'ne 2021 yılında 7 milyon 166 Bin TL yatırım yapıldı.

Sarıoğlan İlçesi'ne 2021 yılında 7 milyon 166 Bin TL yatırım yapıldı.

MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri'den destek çıkmaz.'

MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri’den destek çıkmaz.'