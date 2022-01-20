Televizyonu çalınan Dilber Kömürcü: ''6 ay önce eşim vefat etti. Benim en yakın arkadaşım televizyonumdu''

Niğde'de bir eve giren hırsızlar, oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı, kilim gibi eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

PAYLAŞ
  • 20.01.2022 13:38
  • Güncelleme: 20.01.2022 13:38
Televizyonu çalınan Dilber Kömürcü: ''6 ay önce eşim vefat etti. Benim en yakın arkadaşım televizyonumdu''
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de bir eve giren hırsızlar, oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı, kilim gibi eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Soyulan evin sahibi 53 yaşındaki Dilber Kömürcü de, ‘‘6 ay önce eşim vefat etti. Benim en yakın arkadaşım televizyonumdu’’ diyerek gözyaşlarını tutamadı. 18 Ocak Salı günü annesinin evine giden Dilber Kömürcü (53), ertesi gün Esenbey Mahallesi Yurt Sokak’taki evine döndüğünde içeriyi dağınık buldu. Kömürcü’nün haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kömürcü, evinde yaptığı açıklamada evde televizyon, halı ve kilimi olmadığını fark edince durumu polise bildirdiğini söyledi.

Ekiplerin, hırsızları yakalamak için çalışma başlattığını belirten Kömürcü, "İnşallah sonuç çıkar. Hırsızlar evde yemek yemiş, telefonlarını şarj etmiş. Dışarıdan görünmesin diye de tüm güneşlik perdelerini kapatmışlar. Ben normalde evim taban katta olduğu için güneşliği çekmezdim, hepsini kapatmışlar. Evden televizyonu, hızar ve ilaçlama makinesini, halı, kanepe örtüleri, yiyecek, kap kacak, bir şeyler almışlar. Para eden malzemeleri almışlar. 6 ay önce eşim vefat etti. Benim en yakın arkadaşım televizyonumdu" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci

İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci

Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Kayseri'de 4 artçı deprem

Kayseri’de 4 artçı deprem

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de taksi ücretlerine zam geldi

Kayseri’de taksi ücretlerine zam geldi

Babacan: 'Bu kriz el yapımı bir krizdir'

Babacan: 'Bu kriz el yapımı bir krizdir'

DAHA FAZLA
Yeşilhisar'da depo çatlatan soğuk

Yeşilhisar’da depo çatlatan soğuk

Milletvekili Ataş:'Kayserili tokatı atacak!'

Milletvekili Ataş:'Kayserili tokatı atacak!'

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

Başkan Büyükkılıç, liseli gençlerle tecrübelerini paylaştı

Başkan Büyükkılıç, liseli gençlerle tecrübelerini paylaştı

Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem

Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem