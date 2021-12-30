Tekden öğrencilerinden kardeş okul için hayır panayırı

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, elde edilen gelirin kardeş okul öğrencileri için kullanılacağı hayır panayırı düzenledi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 30.12.2021 16:18
Tekden öğrencilerinden kardeş okul için hayır panayırı
Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, elde edilen gelirin kardeş okul öğrencileri için kullanılacağı hayır panayırı düzenledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, elde edilen gelirin kardeş okul öğrencileri için kullanılacağı hayır panayırı düzenledi.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri; ’Kış üşütürsünüz ama siz ısıtırsınız’ parolasıyla, kardeş okul öğrencilerinin kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için hayır panayırı düzenledi. Düzenlenen panayırda öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptıkları ürünleri kurulan stantta satarken, elde edilen gelirlerle bot, mont gibi kışlık kıyafetler alınarak kardeş okul öğrencilerine teslim edilecek. Okul Müdürü Göksel Orhan, etkinliği düzenleyen eğitim liderleri ve öğrencilere teşekkürlerini ileterek; "Tekden Fen ve Anadolu Lisesi olarak 9. sınıflarımızın hayır panayırını gerçekleştiriyoruz. 9. sınıf öğrencilerimiz kardeş okulumuzdaki öğrencilerimize ’kış üşütür ama siz ısıtırsınız’ parolasıyla bir hayır panayırı düzenledi. Oradaki öğrencilerimize yardımcı olmak için bir gayret içerisine girdiler. Öğrencilerimizin bizzat kendilerinin organize ettiği ve bütün ürünleri de kendileri yaparak getirdiler. Tekden Koleji olarak bizler kardeş okullarımıza elimizden geldiğince yardım etmek istiyoruz. Okulların ilk açıldığında Antalya’daki bir ilköğretim okuluna da yardım götürüp teslim etmiştik. Bundan çok büyük bir mutluluk duymuştuk. Şimdi de kış aylarında kardeş okulumuzdaki öğrencilerimize kalplerimizdeki sıcaklığımızı; onların bot, kaban ve benzeri giyeceklerle yanlarında olmak istedik. İnşallah önümüzdeki haftalarda öğrencilere bunları teslim edeceğiz. Emeği geçen eğitim liderlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İyilikte, hayırda yarış her zaman en güzelidir. Bu yarışta da önde ve öncü olmak için gayret içerisindeyiz" dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkanı Gülsoy: 'Yatırıma ve üretime odaklanmalıyız'

Başkanı Gülsoy: 'Yatırıma ve üretime odaklanmalıyız'

Kocasinan Belediyesi, topladığı çöpleri ekonomiye kazandırıyor

Kocasinan Belediyesi, topladığı çöpleri ekonomiye kazandırıyor

Büyükkılıç, Kocasinan'ın 93 mahalle muhtarıyla bir ayaya geldi

Büyükkılıç, Kocasinan'ın 93 mahalle muhtarıyla bir ayaya geldi

'İnsanlık 2021'de huzur bulmadı'

'İnsanlık 2021'de huzur bulmadı'

Meclis Üyesi Yücel: Yılın tek artısı Turkovac oldu

Meclis Üyesi Yücel: Yılın tek artısı Turkovac oldu

ERÜ'de 'Ahilik' Paneli Düzenlendi

ERÜ'de "Ahilik" Paneli Düzenlendi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes'te alkollü içki denetimi

Erciyes'te alkollü içki denetimi

Kayseri'de 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kayseri'de 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

DAHA FAZLA
Diyetisyenden 2022 için diyet önerileri

Diyetisyenden 2022 için diyet önerileri

AGÜ'lü Öğrenciler İklim Elçileri Yarışmasında 3 derece kazandı

AGÜ’lü Öğrenciler İklim Elçileri Yarışmasında 3 derece kazandı

Sema Karaoğlu: Virüs yaşam kalitesini düşürdü

Sema Karaoğlu: Virüs yaşam kalitesini düşürdü

Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Turkovac' yoğunluğu

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Turkovac' yoğunluğu