Tavuk dönerden ucuz, kuzu kelle binbir derde deva

Sivas’ın vazgeçilmez lezzetlerinde Sivas Kellesi, enflasyona meydan okuyan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Sivas’ta kuzu ve koyun kellesi, yaklaşık 2 asırdır sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetleri arasında. Kapağı çamurla yapıştırılan, hava almayan tencerelerde, 16 saat pişirilen kelle, Sivas’ta ilgisini koruyor. Geçmişten günümüze her sabah namazından itibaren yenilmeye başlayan kelle, öğlen saatleri gelmeden tükenmiş oluyor. Sabah yenildiği takdirde akşam saatlerine kadar tok tuttuğu söylenen kelle şehir dışından gelenlerinde yoğun ilgisini çekiyor. Protein deposu olarak görülen bu besin maddesi üretimindeki zahmetine rağmen düşük olan fiyatıyla da dikkat çekiyor. Bir tavuk dürümün 50 TL’ye satıldığı günümüzde tam bir pişmiş kelle 40-50 TL arasında satışa sunuluyor.

“Kuzu kelle 40, koyun kelle 50 liradan satılıyor”

12 yıldır kelle satışı yapmakta olduğunu belirten Davut Şahapoğlu, “Kelleler bize şehir içinden şehir dışından türlü şekillerde geliyor. Gelen kelleleri burada buz depolarında bekletiyoruz, beklettikten sonra yumuşaması için çıkartıyoruz. Sıcak su içerisinde bekletiyoruz, ardından duruluyoruz ve derisi yüzülecek hale geldiğinde yüzüyoruz. Yüzülme işlemi bittikten sonra tekrar soğuk suyun içerisine giriyor ve her yeri yıkanıyor. Tavalara çiğ halde diziliyor, tavaların içerisinde bulunan su akıp gittikten sonra tavalar fırın içerisine giriyor ve 16 saat pişiyor. Tavalar hiç hava almayacak şekilde kapakları çamurla sıvandıktan sonra pişme işlemine başlıyoruz. Büyüklerimden duyduğum kadarıyla kellenin 200 yıla yakın bir mazisi varmış. Sivas’a özgü olan kelle 16 saat pişer. İçerisinde ki dil, göz gibi şeylerde birçok kişi tarafından sevilir. Şuan gurbetçiler olduğu için aşırı bir talep var. Kelle sabah 4:30’dan itibaren hazır olur, akşam saat 10’a kadar da devam eder. Hafta içi 200 civarında kelle satarken, hafta sonları 350, 400 arasında satış yapıyoruz. Biraz önce bir aile geldi ve ilk kez tattılar, keşke daha önceden tatsaydık dediler. Ekonomik durum belli olduğu için kelleye zam yaptık, kuzu kelle 35 koyun kelle 45 liradan satılıyordu, şuan kuzu kelle 40, koyun kelle 50 liradan satılıyor. Tamamen protein yatağıdır kelle, gözü, dili, beyni, bütünüyle protein içerir. Sabah kelle yiyen bir kişi akşam 4’e kadar tok bir şekilde durabilir” dedi.

“Uğramışken bir kelle yiyelim dedik”

Sivas’a köye gitmek için geldiğini belirten Tuğberk Özcan, “ uğramışken bir kelle yiyelim dedik. Benim bildiğim kadarıyla kelle Saat 8 veya 9 gibi yeniliyor. Sivaslılar kelleyi kahvaltıda yiyor” şeklinde konuştu.

“Genelde her sabah kelle yemeye çalışıyoruz”

Her sabah kelle yediğini belirten Şerafettin Çimen, “ genelde her sabah kelle yemeye çalışıyoruz. Normalde sabah namazından sonra gelinirmiş kelle yemeye. Bu konu hakkında meşhur bir söz de vardır ‘ gel gardaş sana kelle kırdırayım’ diye, bu sözü söyler arkadaşının kolundan tutar kelle yemeye getirirdi. Bizde fırsat buldukça her sabah yemek için geliyoruz. Herkese tavsiye ederim. Özellikle il dışından akrabaları gelenlerin, akrabalarını getirmelerini tavsiye ederim. Bizde arkadaşımızı getirdik ilk defa kelle yiyor” dedi.

“Sivas’a gelsin ve kelle yesin”

Yurt dışından Sivas’a geldiğini ve kelleyi çok özlediğini belirten Yasin Sarıtepe, ”Sivas’a her geldiğimizde bu lezzeti tatmaya çalışıyoruz. Bu lezzete hasret kalıyoruz. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Herkes kesinlikle Sivas’a gelsin ve kelle yesin” şeklinde konuştu.