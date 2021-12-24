Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre, boşanma aşamasında olan şahıs, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 11:23
Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre, boşanma aşamasında olan şahıs, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre, boşanma aşamasında olan şahıs, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre boşanma aşamasında olan Fatma Ç. (45) ile Ahmet Ç. (47) arasında bina önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ç., üzerinde bulunan bıçakla Fatma Ç.’yi göğsünden ve bacağından defalarca bıçakladı. Fatma Ç. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

“Karakola giderek teslim oldu”

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli Ahmet Ç. ise polis merkezine suç aleti ile giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Ahmet Ç.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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