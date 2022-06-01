Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: 'Türkiye'de kıtlık beklemiyoruz'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu yıl Türkiye'de bir kıtlık beklentisi bulunmadığını belirterek, 'Bu yıl iklim iyi geçti. Bir afet olmaz ise bu yıl ile ilgili bir kıtlık beklentisi söz konusu değil, diğer ürünlerimizle de değil. Kendi kaynaklarımız itibarıyla Türkiye'de bir problem bulunmamaktadır' dedi.

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  • 01.06.2022 10:30
  • Güncelleme: 01.06.2022 10:30
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: 'Türkiye'de kıtlık beklemiyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu yıl Türkiye’de bir kıtlık beklentisi bulunmadığını belirterek, ”Bu yıl iklim iyi geçti. Bir afet olmaz ise bu yıl ile ilgili bir kıtlık beklentisi söz konusu değil, diğer ürünlerimizle de değil. Kendi kaynaklarımız itibarıyla Türkiye’de bir problem bulunmamaktadır” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek ‘Kız Kardeşim Projesi’ ve alet ve ekipman dağıtım töreni için geldiği ilde ilk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret etti. Valiliği ziyaretinde gazetecilerin bir kıtlık olabileceği değerlendirmeleri olduğunu belirterek Tarım ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Gizligider, “Mevcut TMO depoları itibarıyla elimizdeki rakamlar, ayrıca bu hafta itibarıyla Adana’da başlayan hasat ile beklentimiz böyle bir kıtlık söz konusu olmayacak. Ben bunların çok iyi niyetli olduğunu da düşünmüyorum. Burada bir takım şehir efsanelerine de sığınmak istemem ama malum bir takım dergilerin kapakları, kuru kafa şeklindeki buğday daneleri ve başak görüntüsü, bunlarda farklı bir oyun olabilir. Bu daha geniş çerçeveli bir projenin ürünü olabilir, ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Türkiye’nin böyle bir sorunu Allah’ın izniyle yok ve olmasını da beklemiyoruz. İklim iyi geçti. İnşallah beklemediğimiz bir afet Allah muhafaza olmaz ise, bu yıl ile ilgili bir kıtlık beklentisi söz konusu değil, diğer ürünlerimizle de değil" şeklinde konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye’nin arabuluculuk rolü üstlendiğini hatırlatan Gizligider, “Hemen kuzeyimizde yanı başımızda patlak veren, doğrusu hesapta da olmayan bir Ukrayna-Rusya savaşı söz konusu. Biliyorsunuz dün itibarıyla da açıklandı. Türkiye bu noktada tarım güvenliği sadece ülkemizin değil, aynı zamanda Avrupa’nın ve kısmen de dünyanın tarım güvenliği noktasında bir baş aktör olma noktasında. Rus Dışişleri Bakanı İstanbul’a gelecek ve özellikle Ukrayna’nın güneyindeki limanlarla ilgili malum sıkıntıyı ne şekilde aşabiliriz şeklinde bir arabuluculuğu Türkiye üstlenmiş durumda. O bölgede Ukrayna kendini muhafaza adına bir güvenlik şeridi oluşturdu. Bu sebeple gemiler çıkış yapamıyor, keza girişte yapamıyor. Burada bir tabii güvenlik taahhüdü verilebilirse, Türkiye de bunun yolunu açabilirse, hem dünya barışı adına, hem bölgesel barış adına, hem tarım güvenliği, ürün güvenliği ve ürün arzı ve bulunulurluk adına önemli bir adım atılacak ama bizim kendi kaynaklarımız itibarıyla bir problemimiz görünmüyor” dedi.

İHA

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