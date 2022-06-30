Tarihi Taşhan'ın çevresi genişletiliyor

Tarihi Taşhan'ın etrafında bulunan ve esere yakışmayan yapıların kaldırılarak alana yeni bir meydan kazandırılması adına Sivas Belediyesi tarafından sürdürülen kamulaştırma işlemi tamamlandı.

PAYLAŞ
  • 30.06.2022 10:46
  • Güncelleme: 30.06.2022 10:46
Tarihi Taşhan'ın çevresi genişletiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarihi Taşhan’ın etrafında bulunan ve esere yakışmayan yapıların kaldırılarak alana yeni bir meydan kazandırılması adına Sivas Belediyesi tarafından sürdürülen kamulaştırma işlemi tamamlandı.

Kent merkezi Atatürk Caddesi’nde bulunan tarihi Taşhan’ın gün yüzüne çıkarılması için sürdürülen proje çerçevesinde yıkım çalışmasına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da desteği ile tamamlanan kamulaştırma çalışmalarının ardından bölgedeki 5 adet işyeri boşaltılarak belediye ekiplerince yıkım işlemine geçildi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, alandaki çalışmaları yerinde inceleyerek yapılması planlanan meydan projesi hakkında bilgi verdi.

“Yeni bir yaşam alanı kazandırılacak”

Sivas’a yeni bir meydan kazandıracağını söyleyen Bilgin, “Tarihi Taşhan’ın etrafındaki görüntü, tarihi binaya ve şehrimize yakışmıyordu. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren kamulaştırma çalışmalarını başlattık ve kamulaştırmanın bitmesiyle esnafımızla da istişareli bir şekilde dükkânlarımızın yıkım işlemlerini başlattık. Yaklaşık 30 milyon TL’yi bulan kamulaştırma bedelinin büyük bir kısmını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın desteği ile karşıladık. Yıkım işlemi tamamlandıktan sonra yapacağımız çevre düzenlemesi ile bu bölgeye yeni bir meydan, yeni bir yaşam alanı kazandırarak Tarihi Taşhan’ın da etrafını açmış olacağız. Önümüzdeki süreçte yine aynı şekilde olan tarihi eserlerimizin etrafını açmak için çalışacağız. Güdük Minare’nin de etrafını kamulaştırarak eserin çevresini açacağız. Tarihi eserin güzelliğini, değerini ortaya çıkaracak bir meydanı daha şehrimize kazandıracağız. Sivas’ın dört bir tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle dünyanın en güzel meydanlarından birisi olan ‘Tarihi Kent Meydanı’ daha da büyütecek 4 Eylül Meydanı çalışmamız devam ediyor. İnşallah 4 Eylül tarihine yetiştirerek açılışını yapmış olacağız. Atatürk Caddesi’nde bulunan Tarihi Taşhan’ın etrafında yapmış olduğumuz yıkımın ardından bölgedeki düzenleme ile birlikte hemşehrilerimize ve şehrimize hizmet edecek bir meydan inşa edeceğiz ve bölgeye değer katacağız” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de film sahneleri aratmayan kovalamaca

Kayseri'de film sahneleri aratmayan kovalamaca

Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor

Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş'

Kültepe Kaniş Karum'da kazılar yeniden başladı

Kültepe Kaniş Karum’da kazılar yeniden başladı

Türkiye Şampiyonu Eda'nın hedefi Dünya Şampiyonluğu

Türkiye Şampiyonu Eda'nın hedefi Dünya Şampiyonluğu

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz'

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz'

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Enes Ertuğrul Kalın, 'Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak'

MHP’li Enes Ertuğrul Kalın, ‘Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak’

Başkan Cabbar: 'Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz'

Başkan Cabbar: “Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz”

DAHA FAZLA
Öğretmen Semih Aslan: 'Öğrencilerimizin tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz'

Öğretmen Semih Aslan: “Öğrencilerimizin tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz”

Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası

Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası

Bünyan'a bir yeşil alan daha ekleniyor

Bünyan'a bir yeşil alan daha ekleniyor

Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi

İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi