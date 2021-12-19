Tarihi kentte kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Bembeyaz bir güne gözünü açan Sivaslılar eşsiz görüntülerle karşılaştı. Birçok medeniyetin izlerini bir arada bulunduran tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Manzarayı gören vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi unutmadı.

Şükrü Özdal, “Sivas meydanımız çok güzel bugün. Burası tarihi kent meydanı. Bu karlı havada yürümekten ve fotoğraf çekmekten oldukça zevk duydum. Güzel karlı bir güne uyanmak beni mutlu etti’’ dedi.

Ertuğrul Duydu ise, “Kar Sivas’a geç geldi. İnsanlar özlemişti. Buradaki tarihi eserler Selçuklular döneminden kalmıştır ve her yer beyaza büründü. Güzel oldu. Kartpostallık görüntüler oluştu’’ diye konuştu.