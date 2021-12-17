Tamamen kurumuştu, yeniden su tutan göl sevindirdi

Sivas'ta kuralık nedeniyle tamamen kuruyan göl, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su tuttu.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 10:14
Tamamen kurumuştu, yeniden su tutan göl sevindirdi
Sivas'ta kuralık nedeniyle tamamen kuruyan göl, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su tuttu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta kuralık nedeniyle tamamen kuruyan göl, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su tuttu.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü, yaz aylarında korkutan manzarasıyla görüntülenmişti. Kuraklıktan nasibini alan göl, yağışların azalması ve beslendiği su kaynaklarının kuruması ile yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Kuruyan göl, tuz tabakasıyla kaplanarak beyaza bürünmüştü. Kellah Gölü’nün şu günlerdeki görüntüsü ise sevindirdi. Kentte son günlerde yağmurun etkili olmasıyla birlikte göl yeniden su tuttu. Tarım arazilerinin sulanması gibi çeşitli alanlarda kullanılan Kellah Gölü’nün su tutması mutlu etti. Göl, drone ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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