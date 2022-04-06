Talaslı çiftçilere uygulamalı aşı ve budama eğitimi

Talas Belediyesi’nin çiftçilere yönelik başlattığı ve kış mevsimi boyunca sürdürdüğü tarımsal eğitim programı, baharla beraber uygulamalı olarak devam ediyor.

Çevlik ve Başakpınar Mahalleleriyle başlayan ve kırsal mahallelerin tamamında devam edecek olan uygulama ile Talaslı üreticilere aşılama ve budamanın yanı sıra diğer tarım ve hayvancılık konularında pratik eğitimler veriliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen eğitim programında Talas Belediyesi’nin sunduğu tarımsal hizmetler de anlatılıyor. Kış mevsimi boyunca üreticilerin kış aylarını verimli geçirmesi için yürütülen çalışma çerçevesinde çiftçilerin teorik bilgilerine katkıda bulunmak amacıyla bitki beslemeden aşılamaya, hayvan bakımından tarımsal aletlerin kullanımı ve yeni tarımsal desteklere kadar birçok konuda bilgiler aktarılmıştı.

“Güncel yöntemleri öğreniyoruz "

Eğitim programı sonrası konuşan Talaslı üreticiler, uygulamalı eğitim programından duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ve İlçe Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti. Bilmedikleri konuları öğrendiklerini söyleyen eden çiftçiler, özellikle budama ve aşılama konusunda çok farklı ve faydalı bilgilere ulaştıklarını ifade ederek düzenlenen programın yararlarına dikkat çekti.