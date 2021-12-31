Talasgücü Belediyespor 1 kırmızı, 28 sarı kartı gördü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, 1 kırmızı kart, 28 sarı kart gördü.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor’da keyifler yerinde. 9’da 9 yaparak ilk yarıyı yenilgisiz kapatan Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında 1 kırmızı kart ve 28 sarı kart gördü. Talasgücü Belediyespor’da Doğukan Çevik tek kırmızı kart gören oyuncu olurken en çok sarı kart gören isim ise kaptan Canberk Soykuvvet oldu. Talasgücü Belediyespor’da sarı kart ve kırmızı kart gören isimler şunlar;

Canberk Soykuvvet: 6 sarı

Yusuf Kılıç: 4 sarı

Ahmet Aydın: 4 sarı

Osman Buğra Uysal:4

Emrah Turan: 3 sarı

Tayfun Yanar: 2 sarı

Uğurcan Gülay: 2 sarı

Ramazan Taş: 2 sarı

Mustafa İlkay Kartal: 1 sarı

Doğukan Çevik: 1 kırmızı