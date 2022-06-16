Talas'tan YKS'ye gireceklere destek

Talas Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik 'Sınav Taktikleri Semineri' düzenledi.

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  • 16.06.2022 12:23
  • Güncelleme: 16.06.2022 13:29
Talas'tan YKS'ye gireceklere destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik ‘Sınav Taktikleri Semineri’ düzenledi.

18 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi ve 19 Haziran Pazar gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi öncesi öğrencilere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminerde sınav öncesi motivasyon ve sınav sırasında stres yönetimiyle ilgili konular anlatıldı. Talas Belediyesi Personeli Uzman Psikolog Gamze Akçınar tarafından verilen seminerde, sınav öncesi yapılması gerekenler, sınavdaki stresin azaltılmasına yönelik doğru nefes ve vücut egzersizleri gibi konularının yanı sıra sınav sırasında odaklanmayı arttırıcı tavsiyeler aktarıldı. Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane Toplantı Salonunda yapılan seminere katılan öğrenciler, verilen bilgilerden dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti. Adaylardan Furkan Kiraz, ilk kez geçen yıl YKS’ye girdiğini ve istediği sonucu elde edemediği için bu yıl yeniden hazırlandığını belirterek; “Şuan içerisinde bulunduğumuz Talas Belediyesi 7/24 Kütüphanesinin de, gençleri bilgilendirme faaliyetlerinin de gayet yerinde olduğunu düşünüyorum, memnunum ve faydalanıyorum, devam etmesini de isterim. Yalçın Başkanımıza çok teşekkürlerimi ve selamlarını buradan iletiyorum. Sağ olsun, var olsun” dedi. YKS’ye girecek bir başka aday Elif Hilal Akçınar ise, ilk kez bu yıl sınava gireceğini ifade ederek; “Sınav için biraz heyecanlıyım. Çok faydalı buldum bu semineri. Kütüphaneyi de çok seviyorum. Uygulamaları ve faaliyetleri de çok etkin. Bu uygulama sınava dair kaygılarımı azalttı.” diye konuştu.

Bir başka YKS adayı Ahmet Süt de, 12. sınıf öğrencisi olduğunu kaydederek; “Konferans çok öğreticiydi, çok faydalıydı. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Yalçın Başkanımıza çok teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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