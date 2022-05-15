Talas'ta trafik magandaları terör estirdi

Talas'ta trafik magandaları bir genci yol üstünde muştayla darp etti. Saldırıya uğrayan genç Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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  • 15.05.2022 12:31
  • Güncelleme: 15.05.2022 12:31
Talas'ta trafik magandaları terör estirdi

Olay, Kayseri’nin Talas İlçesinde gerçekleşti. E.B.A. isimli vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Trafik magandaları E.B.A.’ ya muştayla saldırıp, olay yerinden uzaklaşırken, darp edilen E.B.A. Erciyes Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi gören E.B.A.’nın yüzüne 5 dikiş atıldı. 
Oğlunun başına böyle bir şey gelmesinden üzüntüsünü dile getiren Anne  S.A. trafik magandalarının ceza alması için ne gerekirse yapacaklarını belirtti. Anne S.A., “Eski Talas diye tabir edilen yerde, oğlum bir trafik magandası tarafından saldırıya uğradı. Sokak ortasında gündüz vakti benim oğluma saldıran kimse cezasız kalmasın. Trafikte sıkıştırarak yüzüne muştayla vurup, parçalayan kimse onu cezasını bulmasını istiyorum. Burası Teksas değil. Benim içim yanıyor bir anne olarak. Oğlum, Erciyes üniversitesinde tedavi edildi. Benim çocuğum veya başka birinin çocuğu bunu yaşamasın, gerekenler yapılsın istiyorum. Oğlumun yüzüne 3, dudağına 2 dikiş atıldıktan sonra ifade vermek için Talas Emniyet Müdürlüğüne geldik. Bunları yapanı bulmak için çalışmalar başlatılacak. Ve sonuna kadar gideceğim. Maddi, manevi bu ne gerekiyorsa bunu oğluma yapan kişinin ceza alması için ne gerekirse yapacağım” diye konuştu.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

1ha

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