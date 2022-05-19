Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilere yönelik 'Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri' başlattı. 'Şehrimizi Tanıyoruz' sloganı ile gerçekleştirilen programın ilkine Başakpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma ve Yüksel Başbuğu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

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  • 19.05.2022 10:08
  • Güncelleme: 19.05.2022 10:22
Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilere yönelik ‘Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri’ başlattı. ‘Şehrimizi Tanıyoruz’ sloganı ile gerçekleştirilen programın ilkine Başakpınar Mahallesi’nde bulunan Fatma ve Yüksel Başbuğu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Program çerçevesinde ilk olarak Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi’ni gezerek buralardaki tarihi eserler hakkında bilgiler aldı. Okullar kapanana kadar devam edecek olan program çerçevesinde kırsal mahallelerde okuyan toplam 400 öğrenci, 40’ar kişilik gruplar halinde müzeleri ziyaret etmiş olacak. Gezi programı sonunda düşüncelerini aktaran öğretmenler ve öğrenciler, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Öğrencilerin çok farklı bir deneyim yaşadığını ifade eden öğretmenler, özellikle yerinde görerek ve dokunarak bir nevi tarih dersi işlediklerini ifade etti.

Düşüncelerini aktaran Matematik Öğretmeni Volkan Şakir, “Kültür turu çerçevesinde böyle bir program düzenlediği için başkanımıza teşekkür ederim. Öğrencilerimiz açısından son derece verimli bir program oldu” dedi.

Daha sonra konuşan Edebiyat Öğretmeni Muhammet Çayır da benzer düşünceleri ifade ederek şunları söyledi; “Bugün Talas Belediyesi’nin düzenlediği geziye katıldık. Müzelerimize ziyarette bulunduk, öğrencilerimiz açısından çok güzel bir gezi oldu. Teşekkür ederi.”

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İHA

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