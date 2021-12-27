Talas'ta kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekareye yaklaştı

Talas Belediyesi, 2021 yılında park bahçe ve yeşil alan çalışmalarıyla göz doldurdu. Yıl içinde yapılan çalışmalarla 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulurken kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 9,8 metrekareye yükseltildi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 27.12.2021 13:57
Talas'ta kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekareye yaklaştı
Talas Belediyesi, 2021 yılında park bahçe ve yeşil alan çalışmalarıyla göz doldurdu. Yıl içinde yapılan çalışmalarla 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulurken kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 9,8 metrekareye yükseltildi.

2021 yılı içerisinde 100 bin metrekare yeşil alan ve 17 yeni park yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9,8 metrekareye çıkardıklarını ifade eden Başkan Yalçın, 100 ağaç, 75 bin çalı ve süs bitkisi ile 100 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek diktiklerini söyledi. 
Park bahçeler ve yeşil alanlar konusunda yapılan çalışmalardan kesitler sunan Başkan Yalçın, “Malatya yolu üzerindeki asfalt şantiye alanında 16 bin metrekarelik yeni bir fidanlık oluşturduk. Yıl boyunca 100 bin ağacı toprakla buluşturduk. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ilçemizdeki 2023 esnafa 2023 mavi ladin hediye ettik. Yenidoğan Mahallemizde 6 bin 523 metrekarelik Mustafa Cemiloğlu Parkı’nı spor sahalarıyla birlikte yeniledik. Çimenli Caddesi üzerinde 2 bin metrekare alanda tartan zeminli koşu yolu, 3 bin 300 metre uzunluğunda bisiklet yolu ile 23 bin metrekare yeşil alan yaptık. Ağaçlarını da raylı sistem güzergahından alıp diktik. Yine Erciyes Üniversitesi nizamiyesinde 5 bin 200 metrekare büyüklüğünde yeni bir park yaptık. Bunlarla birlikte parklara, okullara ve âtıl alanlara spor sahaları yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca apartmanlarının bahçesine en güzel bakan vatandaşlarımıza ağaç hediye ettik.” diye konuştu.
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hafta sonu av denetimi yapıldı

Hafta sonu av denetimi yapıldı

Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır yaralı

Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır yaralı

Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı

Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı

Millet Bahçesi kapıları Sinan Aktaş'ın da gözüne takıldı

Millet Bahçesi kapıları Sinan Aktaş'ın da gözüne takıldı

Melikgazi Adnan Menderes İlkokulu Avrupa Birliği'nde

Melikgazi Adnan Menderes İlkokulu Avrupa Birliği'nde

Site yönetimlerini kaosa mı sürükleniyor

Site yönetimlerini kaosa mı sürükleniyor

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem hattında inceleme

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem hattında inceleme

KTB Başkanı Bağlamış: '2021 yılında 413 ton pastırma, 2 bin 450 ton sucuk işlem gördü'

KTB Başkanı Bağlamış: '2021 yılında 413 ton pastırma, 2 bin 450 ton sucuk işlem gördü'

DAHA FAZLA
7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana defnedildi

7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana defnedildi

Kocasinan'da yeşil alan rekoru

Kocasinan'da yeşil alan rekoru

Büyükşehirden 5 yıldızlı barınak

Büyükşehirden 5 yıldızlı barınak

ERÜ'de 'Anadolu'da İnsan Halleri' konuşuldu

ERÜ'de 'Anadolu'da İnsan Halleri' konuşuldu

KTO Başkanı Gülsoy: Zorlukları beraber aşacağız

KTO Başkanı Gülsoy: Zorlukları beraber aşacağız