Talas'ta kış çalışmaları

Talas Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yaya ve araç trafiğine yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda yolları açık tutmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla kar küreme ve tuzlama işlemleri devam ederken, yayaların rahat yürümesi ve düşerek ufak çaplı kazalara karışmaması için yayaların kullanımına açık noktalarda da kar temizleme çalışmaları aynı hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

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  • 28.01.2022 12:22
  • Güncelleme: 28.01.2022 12:22
Talas'ta kış çalışmaları

Kış mevsimiyle birlikte ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde hummalı bir kış çalışması yürüten Talas Belediyesi, bir taraftan yollarda kar ve buzlanmaya karşı temizlik ve tuzlama çalışması sürdürürken diğer taraftan da yaya yolları ve ara sokaklardaki merdivenlerde biriken karları ve buzları temizliyor.
TEKNOLOJİK İMKANLARDAN YARARLANILIYOR
Yürütülen çalışmalarda parkların içindeki yürüyüş yolları başta olmak üzere ana caddelerde yer alan kaldırımlar ve bisiklet yolları, döner fırçalarla kar ve buzdan arındırılıyor. Ayrıca kaldırımlarda biriken kar yığınları yaz aylarında kullanılan yaprak püskürtme makineleriyle kaldırılıyor. 
 

Kurumsal Haber

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