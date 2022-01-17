Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Talas Belediyesi Kış Çalışması Ekipleri ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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  • 17.01.2022 12:13
  • Güncelleme: 17.01.2022 13:49
Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi Kış Çalışması Ekipleri ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırsal kesimler başta olmak üzere ilçe genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kış Çalışması Ekipleri de çalışmalarına hızlandırdı. 43 araç, 5 ekip ve 90 personel ile 2 vardiya halinde devam eden kar kürüme, temizleme ve tuzlama çalışmalarında greyder, kepçe, kar kürüme kamyonları, mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçlarıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

KIRSAL İÇİN ÖZEL EKİP

Kırsal mahallelerde ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve anında müdahale amacıyla bölgede sürekli olarak görev yapan kış çalışması ekipleri, kırsal mahallelerin tamamında teyakkuz halinde görevini yerine getirmeye devam ediyor.

KOORDİNASYON MERKEZİ İLE ANINDA MÜDAHALE

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçen yıl özel olarak kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi aracılığıyla da kar yağışı gerçekleşen bölgelere anında ve daha etkin şekilde müdahale ediliyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sahadaki ekiplerle anlık olarak iletişime geçilen merkezde, kameralar aracılığıyla önemli noktalar sürekli takip ediliyor ve gerektiği anda karla mücadele ekipleri yönlendiriliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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