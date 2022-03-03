Talas'ta gayrımenkul satışından 20 milyonluk kaynak

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 adet taşınmaz düzenlenen kapalı ve açık artırma ihaleler ile satıldı. Talas Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı taşınmazların satışlarından yaklaşık 20 milyon lira gelir elde edildi.

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  • 03.03.2022 11:49
  • Güncelleme: 03.03.2022 12:13
Talas'ta gayrımenkul satışından 20 milyonluk kaynak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 12 adet taşınmaz düzenlenen kapalı ve açık artırma ihaleler ile satıldı. Talas Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı taşınmazların satışlarından yaklaşık 20 milyon lira gelir elde edildi.

Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalelerin ilkinde, Bahçelievler Mahallesi Kanuni 1 Sokak’taki konut parselin satışı kapalı zarf usulüyle yapıldı. İhaleyi 8 milyon 390 bin liralık son teklifi ile Göktuğ Teknik Yapı LTD. ŞTİ kazandı. Yukarı Mahalle 6276 Sokak’taki 1577 ada 12 parseldeki 500 bin lira muhammen bedelli villa parseline Levent Yıldız 1 milyon lira ile en yüksek teklifi verdi. Yukarı Mahalle 6274 Sokak 1109 adadaki 9 ve 10 nolu 500 bin lira muhammen bedelli iki villa parseline 775 bin ve 755 bin lira ile en yüksek teklifi Osman Alkan verdi. Yukarı Mahalle 777 ada 3 parseldeki villa arsasına 1 milyon 210 bin lira ile Erkan Kiper en yüksek teklifi verdi. Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi Armağan Sokak’taki dükkânlardan No: 18’i 2 milyon 160 bin lira teklif ile Selen Katartaş kazandı. Aynı yerdeki No: 18/A’yı ise 2 milyon 15 bin lira teklif ile Levent Hasşerbetçi kazandı. Yine aynı yerdeki No: 18/B dükkân ise pazarlığa kaldı. Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi YLD Park Apartmanı No: 18/B dükkâna da en yüksek teklifi Gökhan Yıldırım 1 milyon 570 bin lira ile verdi. Mevlana Mahallesi Bademli Caddesi Korkmazlar Konağı No: 16’daki 3 daireden 22 nolu bağımsız bölümü 721 bin lira ile Hidayet Duran, 23 nolu bağımsız bölümü 710 bin lira ile Servet Esatoğlu, 43 nolu bağımsız bölümü ise 710 bin lira Hidayet Duran kazandı.

İhalede konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, satışı gerçekleşen taşınmazların Talas’taki yapılacak yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacağını belirterek alana ve satana hayırlı olmasını diledi. Öte yandan pazarlığa bırakılan Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi Armağan Sokak No: 18/B dükkânın ihalesine 9 Mart Çarşamba günü devam edilecek. Pazarlığa bırakılan dükkân ile ilgili Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

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İHA

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