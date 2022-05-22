Talas'ta dev ekranda dev maç heyecanı yaşandı

Talas Belediyesi, Anadolu Efes’in Real Madrid ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Final Four final karşılaşmasını dev ekrandan canlı yayınladı.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda heyecan büyüktü. Her yaştan sporseverin izlemek için alana geldiği karşılaşmada, Anadolu Efesin attığı sayılarla coşku doruğa yükseldi. Rakibini 58-57 mağlup ederek karşılaşmayı tamamlayan Anadolu Efes’in galibiyetini kutlayan sporseverler renkli görüntüler oluşturdu. Müzik aletleri ile alana gelenlerin çaldığı eğlenceli parçalara ritim tutan diğer vatandaşlar hep birlikte söyledikleri marşlarla şampiyonluğu kutladı. Yamaç Paraşütü İniş Alanına hazırlanan ekrandan canlı izleyerek heyecana ortak olan basketbolseverler, organizasyondan dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti. Böyle önemli bir maçın güzel bir etkinlikle canlı olarak verilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, dev ekranda maç keyfi yaşadıklarını söyleyerek teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik ortamına dikkat çeken bir diğer sporsever de hep birlikte coşkuyla maçı takip ettiklerini kaydederek; “Bu güzel ortamı bize sağladığı için Talas Belediyesi’ne teşekkür ederim.” dedi.