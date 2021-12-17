Talas'ta 2021'in hızı 2022'de de sürecek

Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıya başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra şehirde görev yapan yazılı ve görsel medyanın temsilcileri katıldı.

17 ARALIK ŞEHİTLERİNİ ANDI

Konuşmasına 17 Aralık 2016’da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerlere rahmet, gazilere şifalar dileyerek başlayan Başkan Yalçın, daha sonra Van’da görev yaptığı dönemde devlet-millet için yapılan çalışmaları kısa şekilde anlattı.

“TALAS BELEDİYESİ 2022 BÜTÇESİ 385 MİLYON”

Ardından Talas Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalara geçen Başkan Yalçın, 2020 yılı için 98 milyon lira olan bütçenin, 2021 yılında 121 milyona, pandeminin de göz önündü bulundurulmasıyla birlikte 246 milyon liraya çıkardıklarını belirterek, gelecek yılki bütçenin 385 milyon lira olarak belirlediklerini söyledi.

KÜLTÜR SANATTAN EĞİTİME BİRÇOK HİZMETLER

Başkan Yalçın, yıl içinde okul, kütüphane, aile sağlığı merkezi, yol, asfalt, kaldırım, park gibi çeşitli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalardan bazılarını sizinle paylaşabiliyoruz. 7/24 Kütüphanemizin yanı sıra Altıntepe Semt Kütüphanesi, Gezici Kütüphane, Cemil Baba Kur’an Kursu, Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlılarımıza konser, Neşet Ertaş anısına İsmail Altunsaray konseri, Turgay Başyayla konseri, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel mektup standı, Mevlana İlkokulu, Hanım Aydoğan Anaokulu, Osman Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi gibi sağlıktan, eğitime birçok açılışı yaptık. Engelli kardeşlerimizin araçlarının bakımından askerlerimize çanta, kedi ve kuş evinden Hayır Çarşısı kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardıma kadar sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirdik.” dedi.

TEKNİK FAALİYETLER

Teknik çalışmalara da değinen Başkan Yalçın, “Talas Millet Bahçesi’nin yarışmasını sonuçlandırdık. Park bahçeler önem verdiğimiz bir konu. İlçemize 100 bin fidan diktik. Milli Ağaçlandırma Günü’nde 2023 esnafımıza 2023 fidan hediye ettik. TOKİ girişi nizamiyesine park yaptık. Aynı yere yakın olan parkı yeniledik. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları açtık. Kırsal mahallelerimizle birlikte merkezimizde kaliteli yollar yaptık. Kuruköprü-Çatakdere arasındaki yolu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte genişleterek yeni köprü inşa ettik. Kırsal mahallelerimizden Kepez bölgesindeki 8 mahallenin ulaşımını kolaylaştırmak için yeni bir yol yapıp hizmete sunduk. Kamber’de köy içinden geçen TIR’lar için yeni çevre yol yaptık. Sakaltutan’ın Tomarza yolu bağlantısını yeniledik. Bunun gibi birçok hizmeti gerçekleştirdik.” diye konuştu.

TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

Tarım ve hayvancılıktaki çalışmalarını da ifade eden Başkan Yalçın, “Kırsala sahip çıkamayan şehri yönetemez anlayışıyla çiftçilerimize nohut, fasulye, mercimek, kabak çekirdeği tohumları dağıttık. Ayrıca çiftçilerimizin hizmetine koyun yıkama banyoluğu, taş toplama makinesi, kompsot karıştırma makinesi, gübre karıştırma makinesi, tohum eleme makinesi, anıza direkt ekim makinesi gibi çeşitli yardımları sunduk. Ayrıca çiftçilerimize çeşitli eğitimler düzenledik. ORAN ile Süt Evi Projesi’ni imzaladık. Mevsimlik işçiler için Tarım Anneleri Ev’leniyor projesi kapsamında konaklayacakları evler için protokol imzaladık.

Kentsel dönüşümde de 23 ayrı bölgede çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Başkan Yalçın, 2022 yılında gerçekleştirecekleri projelerden bazılarını paylaştı.

2022’DEKİ ÇALIŞMALARDAN BAZILARI

Başkan Yalçın, “Ali Dağı Füniküler Hattı Projesi ve Sosyal Tesis yapımına başlayacağız. İçerisinde bakı terasları, çocuk oyun alanları gibi çeşitli alanların yer alacağı Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru’nu tamamlayacağız. Talas Millet Bahçesinin yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Eğitim ve kültür temalı olacak. Mevlana Mahalle Meydanı’nın yapım çalışmalarına başlayacağız. Zincidere Göleti ve Mesire Alanı’nın yapımını tamamlayacağız. Yaşlı Gündüz Bakım Evi, Engelsiz Gündüz Bakım Evi, Yamaçlı Sosyal Tesis, Zincidere’deki Yetimhane Restorasyon Okulu, Zincidere Hamam Restorasyonu, Karamercan Kütüphanesi, Espor İnovasyon Merkezi, Talas Kızılay Binası yapımı, Başakpınar Kültür Merkezi, Ahmet Gönen Ortaokulu gibi birçok alanda tesisler açacağız. Ayrıca ilçemizdeki 3 pazar yerini yenileyeceğiz.”

Başkan Yalçın konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir soru üzerine Başkan Yalçın, “Talas Belediyesi’nin borcu yok.” dedi.

