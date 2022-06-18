Talas musiki cemiyetinde kurs kayıtları başladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2020 yılında hizmete sunulan Talas Musiki Cemiyeti, okulların kapanması ve yaz dönemiyle birlikte 3 farklı branşta müzik kursu vermeye başlayacak.

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  • 18.06.2022 10:59
  • Güncelleme: 18.06.2022 11:41
Talas musiki cemiyetinde kurs kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2020 yılında hizmete sunulan Talas Musiki Cemiyeti, okulların kapanması ve yaz dönemiyle birlikte 3 farklı branşta müzik kursu vermeye başlayacak.

Bu çerçevede bağlama, keman ve klasik gitardan oluşan müzik aleti kurslarına 10 yaş ve üzeri kişilerin başvurabilecek. Çocukların yaz aylarını sanatsal faaliyetlerle geçirmelerini amaçlayan kursların başvuruları 24 Haziran Cuma günü sona eriyor. Talas’ın tarihi yerlerinden olan Ali Saip Paşa Sokağı’nda bulunan Talas Musiki Cemiyeti müzik kursları hakkında 0352 437 07 03 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde bilgi alınabilir.

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İHA

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