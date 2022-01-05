Talas kırsalında tehlikeli yapılar yıkılıyor

Talas Belediyesi, ilçede bulunan terk edilmiş binaların yıkımına devam ediyor. Belli aralıklarla gerçekleştirilen yıkım faaliyetleri kırsal mahallelerde de sürdürülüyor.

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  • 05.01.2022 11:01
  • Güncelleme: 05.01.2022 11:13
Talas kırsalında tehlikeli yapılar yıkılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilçede bulunan terk edilmiş binaların yıkımına devam ediyor. Belli aralıklarla gerçekleştirilen yıkım faaliyetleri kırsal mahallelerde de sürdürülüyor.

Başlatılan uygulama ile kullanılmayan ve tehlike arz eden metruk yapıların gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkımı gerçekleştiriliyor. Kamber Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çevre için tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan metruk binalar, sahiplerinin de onayı alındıktan sonra tek tek yıkıldı ve molozu ortadan kaldırıldı. Öte yandan kırsal mahallelerin genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespiti yapılan 20 metruk binanın yıkımına devam edilecek.

Mahalle aralarında özellikle çocuklar için tehlike arz eden yapıların yıkılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Kamber Muhtarı Ömer Navruz, mahalle için görüntü kirliliğine de neden olan bu yapıları ortadan kaldırıldıkları için Talas Belediyesi’ne ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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