Talas'da yollar, bakımlı, güvenli ve konforlu

Her alanda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Talas Belediyesi, 2021 yılında ilçe genelindeki yolları adeta baştan aşağı yeniledi. Ulaşım ağına yönelik konfor ve güven odaklı yürütülen çalışmalarda ilçe genelinde toplam 17 kilometre yeni yol yapılırken bu yollarda toplam 33 bin 800 ton sıcak asfalt kullanıldı. 

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  • Güncelleme: 28.12.2021 15:05
Talas'da yollar, bakımlı, güvenli ve konforlu
Her alanda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Talas Belediyesi, 2021 yılında ilçe genelindeki yolları adeta baştan aşağı yeniledi. Ulaşım ağına yönelik konfor ve güven odaklı yürütülen çalışmalarda ilçe genelinde toplam 17 kilometre yeni yol yapılırken bu yollarda toplam 33 bin 800 ton sıcak asfalt kullanıldı. 

2021 yılı içerisinde 322 ayrı noktada yol ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, binlerce metrekarelik kilitli parke ve bordür çalışmalarının tamamlanan işler arasında yer aldığını belirtti. 

17 KİLOMETRE YOL VE 55 BİN METREKARE KİLİTLİ PARKE
Tamamlanan ulaşım çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın, şunları söyledi: “2021 yılında ilçe genelinde 17 kilometre yol yaptık. Bu yollarda toplamda 33 bin 800 ton sıcak asfalt kullandık. Bunun yanında 322 noktada bu çalışmalarımızı yürütmüş olduk. Bunlara ek olarak ilçe genelinde 55 bin metrekare kilitli parke ve 21 bin metre bordür çalışmasını tamamladık.”  
İlçe merkezinde yer alan ana arter niteliğindeki caddelerde de çok kısa sürede ve yenileme çalışmaları yapılığını dile getiren Başkan Yalçın, “Bilge Kağan Caddesi gibi önemli bir arterde alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenileme çalışması yaptık. Bu cadde üzerinde bin 800 metre yaya yolu, bin 500 metre refüj, 3 adet kavşak yenilendi ve yol yenileme çalışmalarında 6 bin 500 ton asfalt kullanıldı. Bunların yanında yine önemli arterlerden olan Rüzgarlı ve Çimenli Caddelerini de baştan aşağı yeniledik.” dedi.

KURUKÖPRÜ-ÇATAKDERE YOLUNA KÖPRÜ 
Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmalarına da değinen Başkan Yalçın, Kuruköprü ve Çatakdere Mahallerini birbirine bağlayan köprünün Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığına dikkat çekerek, “Birçok virajı ortadan kaldıran bu yol ve köprü sayesinde artık daha güvenli ve konforlu bir ulaşım bölgesi oluşturuldu” diye konuştu. 

KIRSAL MAHALLELER DE NASİBİNİ ALDI
Diğer kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları da aktaran Başkan Yalçın, “Mengücek, Kepez, Yazyurdu, Cebir, Örencik, Yamaçlı, Çömlekçi ve Sosun mahallelerine giden bir yol bulunmaktaydı. Bu yol çok tehlikeli ve bozuktu, her kış bu yolda kazalar görülüyordu. Burayı da iptal ederek daha güvenli ve konforlu alternatif yeni bir yol oluşturduk. Yine Kamber Mahallesi’ne yeni bir çevre yolu kazandırdık. Bu yolun en önemli faydası bölgedeki işletmelere gelip giden ve mahallenin içinden geçen TIR ve kamyonları yerleşim yeri dışına taşımak oldu. Artık köyün içinden geçmiyor, böylece riski ortadan kaldırmış olduk. Bunun dışında Sakaltutan ve Başakpınar Mahallelerine de yeni güvenli ve konforlu yollar kazandırdık.” şeklinde konuştu.
 

Kurumsal Haber

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