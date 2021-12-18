Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Kar yağışıyla birlikte kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde Talas Belediyesi de sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için yürüttüğü çalışmalara hız verdi.

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  • Güncelleme: 18.12.2021 18:24
Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası
Kar yağışıyla birlikte kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde Talas Belediyesi de sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için yürüttüğü çalışmalara hız verdi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kar yağışıyla birlikte kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde Talas Belediyesi de sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için yürüttüğü çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda Talas genelindeki 40 ayrı bölgede bulunan besleme noktalarına kuru mama, yemek ve ekmek bırakılıyor. Böylece kışın zorlu şartlarında hayvan dostların aç kalmaması hedefleniyor.

“HAYVAN DOSTLARIMIZIN HAKLARINI GÖZETMEK ZORUNDAYIZ”

Yalnızca sokak hayvanlarının değil yabani hayvanların da dostu olduklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Biz, insanlar olarak sokak hayvanları ve yaban hayvanlarıyla beraber yaşıyoruz, yaşamak zorundayız. Onlara eziyet etmeden, onları aç bırakmadan onların haklarını da gözeterek yaşamak zorundayız. Bu nedenle her mevsim özelikle de kışın yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Her mevsim can dostlarımızın yanındayız.” dedi.

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İhlas Haber Ajansı

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