Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti

Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti. Yılbaşı eğlencesi için Taksim'e gelen iki vatandaş aralarındaki sürtüşme sonrası kavga etti.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 03:54
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti. Yılbaşı eğlencesi için Taksim'e gelen iki vatandaş aralarındaki sürtüşme sonrası kavga etti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Taksim’de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti. Yılbaşı eğlencesi için Taksim’e gelen iki vatandaş aralarındaki sürtüşme sonrası kavga etti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yılbaşı kutlamaları için Taksim’e gelen vatandaşlardan 2 kişi aralarındaki anlaşmazlık sebebi ile kavga etti. Yumruk yiyen şahıs yere serildi. Yere serilen şahıs bir süre kendine gelemedi. Şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Vuran şahıs ise polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Kayseri Gündem
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