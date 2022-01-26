Süt toplayıcıları çözüm bekliyor

TEİAŞ tarafından ülke genelinde sanayi kuruluşları için elektrik kesintisi yapılmasına, süt toplayıcıları çözüm bekliyor.

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  • 26.01.2022 16:43
  • Güncelleme: 26.01.2022 17:11
Süt toplayıcıları çözüm bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TEİAŞ tarafından ülke genelinde sanayi kuruluşları için elektrik kesintisi yapılmasına, süt toplayıcıları çözüm bekliyor.

TEİAŞ’ın kararının ardından sanayi kuruluşlarına uygulanan elektrik kesintisi ile beraber süt toplamaya da ara verildi. Kayseri’nin develi ilçesinde süt toplayıcılığı yapan Çağlar Aydın, sütün toplanmazsa bozulacağını söyleyerek, toplanan sütün de depolarda durması halinde yine işlenmezse kötü olacağını söyledi.

Elektrik kesintisi ile ilgili çözüm beklediklerini söyleyen Çağlar Aydın, “OSB’lerde elektrikleri keseceği için süt toplama durduruldu. Biz sütü toplasak içeride ne yapacağız. Toplamasak üretici ne yapacak kış günü. Süt peynir de olmaz. Biz bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz. 6 aracımız var ve bütün köylerden süt toplaması durdurulmuş durumda Pazartesi’den itibaren. Bunlar dışında 1- 1.5 ton süt aldığımız üreticiler de var ve sütünü almazsak rezil olacak. Alsak biz içeri koysak 2-3 gün zaten burada rezil olur. Bunun için yetkililerden bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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