Sultan Sazlığı'nda ilk defa yeşil arıkuşu gözlemlendi

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin ortasında bulunan ve 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan yeşil arıkuşu gözlemlendi.

PAYLAŞ
  • 10.05.2022 10:09
  • Güncelleme: 10.05.2022 10:38
Sultan Sazlığı'nda ilk defa yeşil arıkuşu gözlemlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin ortasında bulunan ve 300’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan yeşil arıkuşu gözlemlendi.

Son zamanlarda alanda ilk defa görülüp kayıt altına alınan türler arasına yeni bir türün daha eklenmesi, alanın biyolojik çeşitlilik bakımından ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunun göstergesi oldu. Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda son 2 yılda milli park sınırlarında ilk defa akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını, çok nadir olan siyah flamingo ve saz horozu gözlemlenmişti.

Göçmen kuşların çoğu, göç için gerekli enerjiyi ne bulurlarsa yiyerek vücutlarında depoladıkları yağdan sağladıkları için, yağ göçmen kuşlar için yakıt tankı anlamına geliyor. Dolayısıyla göçmen kuşların sonraki göçe hazır olmaları için yiyeceğin bol olduğu ve kendilerini güvende hissedecekleri yerleri seçmeleri gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da Sultan Sazlığı Milli Parkı kuşlar için muhteşem bir doğal habitat niteliği taşıyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Necip Fazıl Kısakürek panelle anıldı

Necip Fazıl Kısakürek panelle anıldı

Bir Hafta Bir YAZAR: Şeyhmus Çiçek

Bir Hafta Bir YAZAR: Şeyhmus Çiçek

İple kendini asan yaşlı adam hayatını kaybetti

İple kendini asan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayserili atletler Kırıkkale'de takım halinde birinci oldu

Kayserili atletler Kırıkkale’de takım halinde birinci oldu

Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor

Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor

'Tarih şuurunu milletlerin hafızasında canlı tutmak ve milli kültürle beslemek gerekir'

'Tarih şuurunu milletlerin hafızasında canlı tutmak ve milli kültürle beslemek gerekir'

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

5
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

6
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine zam

Benzine zam

Gültekin Uysal Kayseri'ye geliyor

Gültekin Uysal Kayseri’ye geliyor

DAHA FAZLA
4 kişilik bir ailenin Menemen maliyeti 30 lira

4 kişilik bir ailenin Menemen maliyeti 30 lira

Babannenin torununa yıllarca yaptığı kıyafetler sergilendi

Babannenin torununa yıllarca yaptığı kıyafetler sergilendi

Kayserili avukat 'Adalet Vakfı' kurdu

Kayserili avukat ‘Adalet Vakfı’ kurdu

Kayseri OSB kalite de zirvede

Kayseri OSB kalite de zirvede

Talas'ta 'Esnaf Buluşmaları' yeniden

Talas'ta 'Esnaf Buluşmaları' yeniden