Sudanlı öğrencilerden Kayserispor'a destek

Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşmasını tribünden izleyen Sudanlı öğrencilerin Kayserispor lehine tezahürat yaparken çekilen videosu, sosyal medyada beğeni topladı.

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı ve DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı’nın davetlisi olarak Kayseri’ye gelen Sudanlı öğrenciler, dünkü Yukatel Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçını tribünden büyük bir heyecanla izlediler.

Sarı kırmızılı takımın formalarıyla karşılaşmaya gelen 6 Sudanlı öğrencinin, "Kayseri gol gol" diyerek takımı destekledikleri anların videosu kısa sürede hem büyük beğeni kazandı hem de binlerce kişi tarafından izlendi. Kayserispor’un iç sahadaki maçlarında Berna Gözbaşı tarafından öğrencilerin davetli olarak gelecekleri öğrenildi. Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kayseri gol, gol, gol. Türkiye burslusu Sudanlı gençleri bu hafta sonu maça davet eden Yukatel Kayserispor Başkanı aynı zaman DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı’na içten teşekkür ederiz” dedi.