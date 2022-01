Sporda 2021 Talas'ın yılı oldu

Geride bıraktığımız yıl boyunca, birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren Talas Belediyesi, 2021 yılında spor branşlarında da başarılı bir dönem geçirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ’100 Ağartan Projeler’ başlığıyla duyurduğu çalışmalar arasında yer alan sporcu fabrikası, çocukların ve gençlerin sporla buluştuğu bir uygulama oldu. Talas Sporcu Fabrikası’nda masa tenisi, güreş, futbol, basketbol, karate ve taekwondo branşlarında yaklaşık 2 bin kişiye spor yapma ve temel branş eğitimi alma imkanı sağlanıyor. Sporcu Fabrikası bünyesinde 6 dalda birden eğitimin yürütüldüğünü ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitimlerin alanın milli başarılar elde etmiş antrenörler tarafından verildiğine dikkat çekti. Başkan Yalçın konuyla ilgili şunları söyledi;

“100 Ağartan projeler arasında yer alan Sporcu Fabrikamız ilçemize ve Kayserimize geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Güreş, futbol, basketbol, taekwondo, karate ve masa tenisi branşlarında sporcular yetiştiriyoruz. Bu branşların hocalarının tamamı da milli antrenör.”

Öte yandan 2021 yılında kırsal ve merkez mahallelerde 18’i basketbol, 11’i futbol ve 10’u da voleybol olmak üzere toplam 39 spor sahası kazandıran Talas Belediyesi gençlerin ve sporseverlerin sporla buluşmasına imkan sağladı. Talas Belediyesi’nin desteklediği ve yürüttüğü spor alanındaki diğer çalışmaları da anlatan Başkan Yalçın, “Süleymanlı Mahallemizdeki öğrencilerden oluşan Atletizm takımımız gittiği her organizasyonda derece yapıyor. Kendilerini yürekten kutluyorum. Ayrıca Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız, Down Avrupa Oyunları Finali’nde Portekiz’i 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu çocuklar Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde hazırlık dönemini tamamladılar. Gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Yalçın, BAL 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Talas Talasgücü Belediyespor’un 9’da 9 yaparak ilk yarıyı 27 puanla lider kapattığını da hatırlatarak, “Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımımız ilk yarıyı çok başarılı şekilde geçirdi. Grubunda 27 puanla lider. Bunun yanında diğer alt yaş gruplarında da çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Futbol başta olmak üzere birçok branşta sporla buluşturduğumuz gençlerimiz yüzümüzü güldürüyor” diye konuştu.